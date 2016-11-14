Ассанж дал показания по делу об изнасиловании

Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал заявление по поводу предъявленных ему в Швеции обвинений в изнасиловании. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

Как передает CNN, Ассанж сделал свое заявление шведскому прокурору Ингрид Исгрен, которая приехала в посольство Эквадора в Лондоне, где активист находится с 2012 года.

В Швеции его обвиняют в двух случаях сексуального насилия в отношении девушек-волонтеров WikiLeaks в августе 2010 года.

Сам 45-летний Ассанж находится в посольстве из опасений, что власти Швеции выдадут его США, где за раскрытие гостайны его может грозить смертная казнь.