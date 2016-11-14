14 ноября 2016, 17:23
Ассанж дал показания по делу об изнасиловании
Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал заявление по поводу предъявленных ему в Швеции обвинений в изнасиловании. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.
Как передает CNN, Ассанж сделал свое заявление шведскому прокурору Ингрид Исгрен, которая приехала в посольство Эквадора в Лондоне, где активист находится с 2012 года.
В Швеции его обвиняют в двух случаях сексуального насилия в отношении девушек-волонтеров WikiLeaks в августе 2010 года.
Сам 45-летний Ассанж находится в посольстве из опасений, что власти Швеции выдадут его США, где за раскрытие гостайны его может грозить смертная казнь.
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