Кот Ассанжа собрал толпу возле посольства Эквадора в Лондоне

Толпа журналистов с камерами собралась перед зданием посольства Эквадора в Лондоне, где проживает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Впрочем, причиной ажиотажа стал не он сам, а его кот, пишет Evening Standard.

Репортеры неустанно следят за эквадорской дипмиссией, потому что ранее появилось сообщение о намерении шведской прокуратуры допросить Ассанжа прямо в здании. Но вместо сенсационных кадров с «отцом» WikiLeaks им достался его экстравагантный кот.

Питомец Ассанжа предстал перед журналистами, усевшись на подоконник. Причем в первое свое появление он был, что называется, в первозданном виде, а потом, удалившись на некоторое время, вернулся в деловом костюме — при белом воротничке и галстуке.

Его называют «котом Ассанжа» (у животного даже есть свой аккаунт в Twitter) и «посольским котом». За обновлениями на этой страничке следят свыше 22 тысяч человек, хотя контента на ней немного.

Напомним, австралийский журналист Джулиан Ассанж, который десять лет назад основал разоблачительный сайт WikiLeaks, с 2012 года скрывается от экстрадиции в Швецию в эквадорском посольстве в Лондоне.

Шведские власти подозревают Ассанжа в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Он сам называет уголовное преследование в свой адрес политически мотивированным и опасается, что после экстрадиции Стокгольм выдаст его Соединенным Штатам — а там журналисту грозит смертная казнь за распространение секретных сведений.