В НАТО заявили о российском подводном «охотнике» на авианосцы в Средиземном море

В состав российской эскадры в Средиземном море входит атомный подводный крейсер К-119 «Воронеж» проекта 949А. Прежде всего, судна этого типа предназначены для борьбы с авианосцами. Они вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами П-700 «Гранит». Об этом сообщается на сайте Defenсe.ru со ссылкой на источники, близкие к командным структурам НАТО.

«Точно факт наличия той или иной субмарины в конкретном месте в конкретное время удается установить очень редко, но по совокупности имеющихся признаков можно с большой долей вероятности предполагать, что на боевую службу вместе с "Кузнецовым" отправили именно "Воронеж"», — рассказал собеседник издания.

При этом точный состав российских подлодок ВМФ не сообщается.

Модифицированные ракеты этого типа, используемые на «Воронеже», могут поражать и наземные цели, расположенные на берегу.