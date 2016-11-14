Счетная палата уличила органы власти в нарушениях на 100 млрд рублей

Счетная палата России выявила значительные нарушения при составлении отчетности органов федеральной власти. Неправильно оформленными оказались отчеты о расходовании 100 млрд рублей, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

«Мы выявляем и выявили в 2015 году значительный объем нарушений финансовой бухгалтерской, бюджетной отчетности. <…> Только нарушений бухгалтерской и бюджетной отчетности нами было обнаружено на сумму 100 миллиардов рублей», — сообщила Голикова на конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы».

Чиновница отметила, что «достаточно серьезное влияние» на такое положение дел «оказывает и профессионализм тех людей, которые осуществляют составление и отвечают за внутренний контроль этой отчетности».

Глава Счетной палаты констатировала также, что система внутреннего контроля и внутреннего аудита по итогам прошлого года не была налажена в 42% органов власти.