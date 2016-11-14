Задержан сбежавший из «Черного дельфина» заключенный

Правоохранительным органам Оренбургской области удалось задержать сбежавшего в конце октября из колонии-поселения ИК-6 города Соль-Илецк «Черный дельфин» заключенного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления МВД по региону.

«После побега полицейские провели комплекс мероприятий и установили маршрут его движения и местонахождение. Он был задержан полицейскими патрульно-постовой службы около жилого дома в городе Бузулук. Когда у мужчины спросили его имя, он представился Сергеем Ждановым. При проверке этих данных оказалось, что такого человека не существует, а зовут его Александром Александровым и он является именно тем осужденным, который совершил побег», — поведали в МВД.

Осужденного уже вернули в колонию.

Напомним, инцидент произошел 22 октября. Побег был совершен с объекта, где изготавливались шлаки-блоки. Александру Александрову до освобождения оставалось полгода. Данный случай побега стал первым в истории колонии-поселения.