Мемориальную доску Колчаку замазали краской

В Санкт-Петербурге неизвестные закрасили черной краской мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку — «верховному правителю России» в 1918-1920 годах.

Доска была установлена на днях активистами движения «Белое дело». Она установлена на фасаде дома №3 по улице Большая Зеленина, где жил флотоводец. Ее открытие планируется 16 ноября, в день рождения Колчака.

На фасаде, как пишет «Фонтанка», вандалы также нацарапали надпись: «Убийца Колчак».

Как сообщает «Интерфакс», с требованием снять мемориальную доску Александру Колчаку в суд обратились несколько человек.

«Иски поданы от пяти петербуржцев, но впоследствии их могут объединить в один. Заявители просят суд признать незаконным постановление правительства города об установке доски Колчаку и демонтировать ее», — заявил агентству адвокат истцов Олег Барсуков.