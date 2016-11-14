Информатор WikiLeaks попросила Обаму выпустить ее из тюрьмы

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг отправила на имя президента США Барака Обамы прошение о сокращении ее тюремного срока. Об этом сообщает The New York Times.

Мэннинг попросила у американского лидера сократить ее срок в тюрьме с 35 до шести лет. «Я лишь прошу, чтобы меня, как человека, который не намерен нанести ущерб интересам США или вред военнослужащим, освободили из военной тюрьмы, где я провела шесть лет», - написала она.

Автор обращения «целиком и полностью признает ответственность» за свои действия, которые Мэннинг называет «неверными».

При этом информатор WikiLeaks отметила, что она не просит снять с нее судимость или даровать ей помилование.