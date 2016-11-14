14 ноября 2016, 11:14
Информатор WikiLeaks попросила Обаму выпустить ее из тюрьмы
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг отправила на имя президента США Барака Обамы прошение о сокращении ее тюремного срока. Об этом сообщает The New York Times.
Мэннинг попросила у американского лидера сократить ее срок в тюрьме с 35 до шести лет. «Я лишь прошу, чтобы меня, как человека, который не намерен нанести ущерб интересам США или вред военнослужащим, освободили из военной тюрьмы, где я провела шесть лет», - написала она.
Автор обращения «целиком и полностью признает ответственность» за свои действия, которые Мэннинг называет «неверными».
При этом информатор WikiLeaks отметила, что она не просит снять с нее судимость или даровать ей помилование.
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