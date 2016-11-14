14 ноября 2016, 18:19
Над Чернобыльской АЭС начали возводить новый защитный саркофаг
Над четвертым, аварийным энергоблоком Чернобыльской АЭС началась установка нового защитного саркофага. Об этом сообщается на сайте госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.
«Сейчас самая большая из когда-либо построенных подвижная наземная конструкция длиной 165, высотой 110, шириной 257 метров и общим весом 36 200 тонн выдвигается в проектное положение и уже переместилась на расстояние 6 метров», — говорится в сообщении.
Установки нового саркофага должна быть завершена 29 ноября.
В ноябре 2017 года планируется его ввод в эксплуатацию и начало работ по демонтажу старого саркофага. Новое защитное сооружение рассчитано на эксплуатацию в течение ста лет.
Арку устанавливают при помощи специальной системы из 224 гидравлических домкратов.
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