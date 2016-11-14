СМИ сообщили о разводе Хиллари Клинтон

Американская газета Christian Times Newspaper опубликовала заметку о грядущем разводе кандидата в президенты США от демократов и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон с экс-президентом страны Биллом Клинтоном.

В распоряжении издания якобы появилась копия искового заявления, поданного в Верховный суд округа Вестчестер штата Нью-Йорк 10 ноября. Оно опубликовало документ. В нем говорится, что причиной развода названы «непреодолимые разногласия».

Между тем телеканал CTN уточняет, что у четы Клинтон уже давно заключено соглашение о раздельном проживании или договоренность о разделе совместно нажитого имущества. Оно должно вступить в силу после развода.

СМИ отмечают, что пару связывали только деловые отношения, а после проигрыша Хиллари на выборах ей стало нечего терять.

В настоящее время ни Клинтоны, ни их окружение не прокомментировали эти слухи.

Отметим, Билл и Хиллари состоят в браке уже 40 лет.