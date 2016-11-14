СК решил устроить «Нюрнбергский процесс» над еще четырьмя украинскими военными

Следственный комитет России выдвинул заочное обвинение еще четверым украинским военнослужащим, которые, как утверждается, «отдавали приказы на уничтожение гражданского населения» на востоке Украины, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Заочные обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны предъявлены командирам 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад, полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову, командиру 44 отдельной артиллерийской бригады полковнику Олегу Лисовому, а также Андрею Грищенко, который ранее был командиром 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины.

Всех их обвиняют в том, что они вели артобстрел жилых районов Донбасса.

Ранее российский Следственный комитет уже предъявлял аналогичные обвинения ряду украинских военных.

«Все мы помним беспрецедентный Нюрнбергский процесс и, безусловно, подобные действия украинских военных на юго-востоке Украины должны получить правовую оценку в рамках нового аналогичного процесса. Под каким названием он войдет в историю, покажет время, а сейчас российские правоохранительные органы продолжают собирать доказательства, которые будут положены в его основу», — резюмируют в СКР.