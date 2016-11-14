Украинский дезертир попросил убежища в России

Украинский военнослужащий Евгений Сергиенко перешел на территорию Ростовской области и сдался российским пограничникам для получения политического убежища. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Со слов Сергиенко, сообщает источник, «он не собирался укрываться, а намеренно шел, чтобы сдаться российским пограничникам».

Также, по данным источника, Сергиенко заявил, что решил бежать после сообщения, что его часть перебрасывают на передовую в Донецк.

«Я обходил все блокпосты, по полям, по посадкам, долго лазал и все-таки я попал на территорию РФ и обратился за помощью. Я не хочу воевать против своих же, поэтому решил бежать и прошу политического убежища в России», — привел источник слова военнослужащего на допросе.