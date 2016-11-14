Аваков рассказал о достоинствах 24-летней замминистра

Глава МВД Украины Арсен Аваков поделился впечатлениями от назначения на должность его заместителя 24-летней Анастасии Деевой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Для начала Аваков напомнил, что должность замминистра является «функцией», и отметил, что ​«на ряде функций в этой сложнейшей системе, каковой является МВД, 24-летний или 30-летний, увы и ах, выигрывает у опытного 50-летнего вроде меня».

Аваков уверен, что Деева может «оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами». Министр привел в качестве аргументов за ее назначение образование девушки, владение ею языками, «полтора года черновой работы» в проектном офисе реформ, «высокую работоспособность и коммуникабельность».

Назначение Деевой на должность произошло через согласование кабмином с учетом «ряда собеседований и проведенной спецпроверки».

Отметим, Деева стала заместителем министра внутренних дел 10 ноября.