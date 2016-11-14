Задержанные в Крыму украинцы признались в планах диверсий

Задержанные в начале ноября близ Севастополя украинцы признались в подготовке диверсий и сборе разведданных в Крыму в пользу Украины. Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

При этом российские информагентства ссылаются на видеозапись допроса арестованного Дмитрия Штыбликова, однако саму запись не публикуют.

Сообщается, что Штыбликов сознался в том, что является военнослужащим украинской армии и по заказу Минобороны Украины осуществлял «сбор разведывательной информации о дислокации и организации новых частей Вооруженных сил России на территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсий», а также сбор развединформации о российских воинских подразделениях на территории Крыма.

Штыбликов добавил, что по легенде работал гражданским специалистом в министерстве обороны РФ. А до того, как Крым присоединился к России, согласно легенде, был журналистом в «центре Новос».

Еще один арестованный, Алексей Бесарабов, также сообщил, что является военнослужащим Главного управления украинской разведки.

Позднее на канале ТАСС на Youtube появилась видеозапись допроса.