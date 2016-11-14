Президентом Молдавии избран социалист Игорь Додон

Председатель молдавской Партии социалистов Игорь Додон победил во втором туре президентских выборов, прошедших в стране накануне. За него проголосовали более 52% избирателей, его соперницу Майю Санду поддержали 47% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на результаты ЦИК Молдавии после подсчета 99,95% бюллетеней.

«Впервые за последние семь лет все промолдавские и прогосударственные силы объединились за дружбу с Россией, за нейтралитет, за наше православие, за объединение страны в решении приднестровского конфликта. Первый шаг был сделан», — заявил после победы Додон.

В 2017 году он намерен добиваться досрочных парламентских выборов «для полной победы промолдавских сил».