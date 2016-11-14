Избранный президент Молдавии отказался юридически признавать Крым

Избранный президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью «Эху Москвы», что до решения приднестровского вопроса Молдавия не станет принимать решения по поводу признания Крыма российской территорией.

На просьбу прояснить статус Крыма Додон заявил:

— Де-факто Крым российский. Юридически — непризнанный.

— Журналист. Хорошо, а при президенте Игоре Додоне будет разница между «де-факто» и «де-юре»? Вы собираетесь каким-то образом внести ясность в этот вопрос?

— Додон. У нас есть приднестровская проблема, поэтому принимать какие-то решения по этому вопросу сейчас не стоит.

Додон также подтвердил, что первым официальным визитом планируется поездка в Москву, которая должна состояться до конца года.

Додон — председатель молдавской Партии социалистов. Во втором туре президентских выборов он победил, набрав 52,18% голосов избирателей. Его соперница Майя Санду, возглавляющая Партию действия и солидарности, получила 47,82% голосов. Она намерена оспаривать результаты выборов в Конституционном суде.