Доллар обновил максимум с августа

На Московской бирже доллар «подскочил» до 66,37 рублей, обновив трехмесячный максимум к рублю вследствие падения мировых цен на нефть. Цена за американский доллар была на 65 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

На торгах ЕТС рубль также проигрывал европейской валюте. Курс евро к 15:00 московского времени составил 71,59 рубль, поднявшись на 23 копейки.

Напомним, что за прошедшую неделю на нефть упали почти на 2%. Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent начали снижаться на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 московского времени более чем на 1%, достигнув 44,25 долларов за баррель.

«Валюты развивающихся стран весьма негативно отреагировали на исход президентских выборов в США, что, в частности, связано с масштабной протекционистской программой, анонсированной в ходе предвыборной гонки Дональдом Трампом. На данном этапе любое ухудшение динамики мировой торговли или развязывание валютных войн, естественно, увеличит риск развития рецессии в мировой экономике. Также под давлением на прошлой неделе оказались рынки облигаций», — рассказал Forbes Максим Коровин из банка ВТБ Капитал.

Нефтяные котировки показывают снижение на фоне беспокойства участников рынка о перенасыщении нефтью. В частности, отмечены рекордные показатели ее добычи в октябре странами ОПЕК, и продолжающийся рост количества буровых нефтяных американских установок.