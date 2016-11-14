Источник сообщил об отказе Кремля от досрочных выборов президента

В администрации президента России отказались от идеи проведения досрочных выборов главы государства, сообщает «Дождь» со ссылкой два источника, близких к Кремлю.

По их данным, вариант с выборами весной 2017 года, а не 2018-го, когда истекают полномочия Владимира Путина, прорабатывался кремлевскими чиновниками.

Однако теперь, по словам собеседников телеканала, в Кремле пришли к выводу, что досрочная избирательная кампания уже неактуальна.

Сторонники досрочных выборов, знают собеседники «Дождя», приводили следующие аргументы:

- возможное внешнее вмешательство США в выборы

- осложнение ситуации в российской экономике.

Вмешательство, как утверждается, могла инициировать Хиллари Клинтон, которую в Кремле рассматривали наиболее вероятным будущим президентом США. Изучалась ситуация, когда администрация Клинтон начнет «раскачивать» ситуацию в России.

Теперь же, с победой Дональда Трампа, этот сценарий стал неактуальным.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеканалу по поводу отказа Кремля от плана досрочных выборов подчеркнул, что «таких планов никогда не было». «Не от чего отказываться», — резюмировал он.