Источник сообщил об отказе Кремля от досрочных выборов президента
В администрации президента России отказались от идеи проведения досрочных выборов главы государства, сообщает «Дождь» со ссылкой два источника, близких к Кремлю.
По их данным, вариант с выборами весной 2017 года, а не 2018-го, когда истекают полномочия Владимира Путина, прорабатывался кремлевскими чиновниками.
Однако теперь, по словам собеседников телеканала, в Кремле пришли к выводу, что досрочная избирательная кампания уже неактуальна.
Сторонники досрочных выборов, знают собеседники «Дождя», приводили следующие аргументы:
- возможное внешнее вмешательство США в выборы
- осложнение ситуации в российской экономике.
Вмешательство, как утверждается, могла инициировать Хиллари Клинтон, которую в Кремле рассматривали наиболее вероятным будущим президентом США. Изучалась ситуация, когда администрация Клинтон начнет «раскачивать» ситуацию в России.
Теперь же, с победой Дональда Трампа, этот сценарий стал неактуальным.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеканалу по поводу отказа Кремля от плана досрочных выборов подчеркнул, что «таких планов никогда не было». «Не от чего отказываться», — резюмировал он.