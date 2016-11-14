День введения РФ продуктового эмбарго хотят сделать Днем патриотизма

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков подготовил законопроект об учреждении в России дня патриотизма 6 августа. Этот день знаменателен введением РФ продуктового эмбарго как ответного шага против западных санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Установление новой памятной даты 6 августа, то есть в день принятия указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление», – говорится в пояснительной записке к проекту, направленному в Госдуму.

По словам Янсукова, благодаря политике импортозамещения удалось сплотить «рядовых граждан и предпринимателей вокруг идеи построения экономической независимости России, что стало настоящим проявлением патриотизма в непростых для страны условиях постоянного политического и экономического давления».

Он подчеркнул, что за относительно короткий срок Россия обеспечила «импортозамещение отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, придала стимул развитию отечественных производств, способствовала увеличению экономической безопасности, а также улучшению уровня и качества жизни граждан нашей страны».

Напомним, что указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан президентом России Владимиром Путиным 6 августа 2014 года.