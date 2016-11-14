Школьников предложили принудительно тестировать на наркотики
Минздраву предложено обсудить вопрос принудительного тестирования школьников на наркотики. Автором инициативы выступил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, сообщает телеканал RT.
По мнению нарколога, выборочное тестирование школьников старше 16-ти лет не способно изменить ситуацию с наркозависимостью в подростковой среде. «Чтобы чаще проверять, нужно поменять законодательство. Мы готовим запрос в Минздрав и далее в Государственную думу, чтобы дать право администрации школы при подозрении направлять на тестирование. Это для любых школьников, без возрастных ограничений», — пояснил Брюн.
Нарколог посетовал на то, что на Западе выборочно легализуют марихуану, и это говорит о том, что «общество проигрывает битву с наркоманией».
Между тем в аппарате уполномоченного по правам детей при президенте Анны Кузнецовой назвали такое предложение вредным для школьников, так как учителя смогут использовать меру в качестве манипуляции или для наказания ученика.
Минздрав отметил, что пока изучает данный вопрос.