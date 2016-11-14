Фрадков назначен главой совета директоров «Алмаз-Антея»

Бывший руководитель Внешней службы разведки РФ Михаил Фрадков возглавил совет директоров «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и возглавит Российский институт стратегических исследований (РИСИ). Об этом сообщается на официальном сайте концерна.

Такое решение было принято в ходе встречи президента России Владимира Путина с Фрадковым и главой госкорпорациеи «Ростех» Сергеем Чемезовым, который руководил советом директоров «Алмаз-Антея».

«Мы договаривались, что Вы возглавите наблюдательный совет РЖД, но Сергей Викторович (Чемезов) обратился с просьбой к Вам и на меня вышел с тем, чтобы использовать Вас в "Алмаз-Антее", имея ввиду, что это предприятие оборонного комплекса, и здесь Ваша работа не только в качестве председателя правительства, но и в качестве руководителя внешней разведки была бы кстати», — обратился российский лидер к Фрадкову и заявил о готовности рассмотреть этот вопрос.

Фрадков признался в своей заинтересованности данной должностью. В свою очередь, Путин попросил его также возглавить РИСИ, на что получил согласие.

«Я постараюсь приложить максимум усилий», — пообещал Фрадков. Он займет пост главы РИСИ с 4 января 2017 года.

Напомним, что Путин освободил Фрадкова от должности главы СВР в связи с выходом на пенсию в конце сентября.