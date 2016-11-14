В Рязани улицу Безбожную предложили переименовать в честь Трампа

В интернете предложили подписать петицию о переименовании рязанской 2-й Безбожной улицы в честь недавно избранного президента США Дональда Трампа. Текст петиции опубликован на сайте change.org.

«Само по себе название улицы "Безбожная" противоречит российским ценностям и оскорбляет чувства верующих. А недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей», — сказано в петиции.

Авторы текста предложили направить свое предложение в городскую думу. Пока петицию подписали 157 человек из 200 необходимых.