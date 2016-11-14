Горбачева выписали после установки кардиостимулятора

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева выписали из больницы, куда он был госпитализирован несколько дней назад для проведения операции по установке кардиостимулятора, передает РИА Новости.

«Все в порядке, я уже дома», — сказал журналистам сам Михаил Сергеевич, ответив таким образом на вопрос о своем самочувствии. 9 ноября он сообщал, что находится в больнице после хирургической операции.

В нынешнем году Михаилу Горбачеву исполнилось 85 лет. За последние три года его несколько раз госпитализировали по разным поводам.