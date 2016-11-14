14 ноября 2016, 21:41
Горбачева выписали после установки кардиостимулятора
Бывшего президента СССР Михаила Горбачева выписали из больницы, куда он был госпитализирован несколько дней назад для проведения операции по установке кардиостимулятора, передает РИА Новости.
«Все в порядке, я уже дома», — сказал журналистам сам Михаил Сергеевич, ответив таким образом на вопрос о своем самочувствии. 9 ноября он сообщал, что находится в больнице после хирургической операции.
В нынешнем году Михаилу Горбачеву исполнилось 85 лет. За последние три года его несколько раз госпитализировали по разным поводам.
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