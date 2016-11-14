Лавров выразил возмущение из-за отказа Илюмжинову в американской визе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри выразил возмущение из-за отказа в американской визе президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову. Об этом говорится на сайте МИДа.

В эти дни в Нью-Йорке проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и действующим чемпионом, норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч из 12 партий продлится до 30 ноября.

Лавров отметил в разговоре с Керри, что из-за отсутствия визы Илюмжинов не сможет на нем присутствовать.

В ноябре 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список, обвинив его в финансовой поддержке президента Сирии Башара Асада через якобы принадлежащий президенту ФИДЕ банк.