У Instagram с бетоном от обычного пользователя появились тысячи поклонников

В интернете за последние дни резко набрал популярность Instagram-аккаунт c фотографиями бетона из Саратова. Число подписчиков аккаунта за двое суток превысило 3 тысячи человек, сообщает The Saratov-room.ru.

Созданный всего пять месяцев назад профиль насчитывает 135 фотографий бетона. Подписчики в комментариях серьезно обсуждают эстетическую ценность фото, эмоциональность бетона и признаются в любви к этому материалу.

Автор Instagram-аккаунта рассказал, что она является обычным жителем Саратова, блог никогда не вела и вообще находится в шоке от происходящего. «Такую страницу начала вести, потому что бетон — это красиво! Он будет здесь каждый день. Если пользователям нравится, пусть подписываются, я всем рада», — отметила она.

Отметим, что внимание к нестандартному аккаунту привлек известный блогер Рустем Адагамов. «Поделюсь с вами. Мне очень нравится инстаграм Саратовского завода бетонных смесей. Конкретный такой», — написал он в своем Facebook.