Сотрудника ирландского посольства избили в Москве из-за девушки

В центре Москвы совершено нападение на сотрудника посольства Ирландии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Около 7:00 в воскресенье в дежурную часть поступила информация о том, что гражданин Ирландии и работник посольства этой страны находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом носа», — поведал источник. По его словам, потерпевший заявил, что его избил неизвестный возле бара «Дорогая, я перезвоню» у станции метро «Китай-город»

В итоге сотрудник посольства отказался писать заявление в полицию. По данным источника, конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.