Пожаловавшийся Путину и Кадырову чеченец осужден за клевету

Житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов, который записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе республики Рамзану Кадырову, в августе 2016 года был осужден за клевету. Об этом пишет «Новая газета».

Приговор чеченцу выносился 11 августа мировым судьей судебного участка № 66 Шаройского района. Потерпевшими по делу заявлены 30 человек. При этом все данные об участниках процесса были изъяты. Поводом для суда стало именно видеообращение Джалалдинова.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 2 статьи 128.1 о клевете и приговорил его к 160 часам обязательных работ. Приговор вступил в силу 22 августа.

Напомним, Джалалдинов опубликовал видеообращение в апреле. Он пожаловался на условия жизни в Кенхи. Вскоре дом чеченца сожгли, а сам он уехал в Дагестан. Позднее Джалалдинов публично извинился перед Кадыровым, и его семья вернулась в Кенхи.