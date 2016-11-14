Жорес Алферов попал в петербургскую больницу с воспалением легких

Депутат Госдумы, ректор петербургского Академического университета Жорес Алферов лег на лечение в ведомственную больницу РАН в Санкт-Петербурге в связи с воспалением легких. Об этом ТАСС сообщили в университете.

«Да, Жорес Иванович в больнице. Документы [по работе ректора] не подписывает, сказал: "Можно, я поболею"», — сказали там.

В Академическом университете добавили, что состояние 86-летнего Алферова не вызывает опасения у врачей.

Алферов — лауреат Нобелевской премии по физике в 2000 года.