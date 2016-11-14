Против главы кемеровского управления СК открыто дело

Против руководителя управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергея Калинкина, а также двух заместителей губернатора региона Алексея Иванова и Александра Данильченко возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Об этом сообщается на сайте СКР.

Фигурантами дела также стали замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР Сергей Крюков, старший следователь этого отдела Артемий Шевелев, начальник департамента административных органов областной администрации Елена Троицкая, а также учредитель компании ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор.

Указанные лица подозреваются в совершении правонарушений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

По версии следствия, подозреваемые состояли в сговоре и вымогали у Антона Цыганкова принадлежащие ему 51 % акций АО «Разрез «Инской». «Рыночная стоимость этих акций составляет не менее 1 млрд рублей, что в соответствии с законодательством является особо крупным размером», — отметили в СКР.

В настоящее время проводятся обыски по местам жительства и службы подозреваемых и выясняются все обстоятельства преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и предъявлении им обвинений.