Минобороны России подтвердило аварию истребителя с «Адмирала Кузнецова»

Минобороны России подтвердило «авиационное происшествие» с истребителем МиГ-29К во время захода на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся у берегов Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Там сообщили, что инцидент произошел во время тренировочных полетов во время захода на посадку, за несколько километров от авианосца.

«Летчик катапультировался и силами поисково-спасательной службы был доставлен на борт "Адмирала Кузнецова"», — отметили в Минобороны РФ.

Там добавили, что авария с самолетом произошла в результате его технической неисправности.

«Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее сегодня американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что 13 ноября МиГ-29 с «Адмирала Кузнецова» упал в море, а пилот смог катапультироваться.