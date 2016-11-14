14 ноября 2016, 13:12
Песков пересказал письмо Путина к Трампу
Замглавы кремлевской администрации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о содержании письма главы государства Владимира Путина избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это было поздравительное послание, в котором президент Путин поздравил Трампа с избранием, с победой на выборах», — сообщил Песков.
Он добавил, что краткое содержание послания было обнародовано Кремлем.
О поздравлении со стороны Путина говорил и сам Трамп. Он сообщил, что получил «чудесное» письмо от российского президента, и что у политики собираются поговорить по телефону.
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