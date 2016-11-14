Песков пересказал письмо Путина к Трампу

Замглавы кремлевской администрации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о содержании письма главы государства Владимира Путина избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это было поздравительное послание, в котором президент Путин поздравил Трампа с избранием, с победой на выборах», — сообщил Песков.

Он добавил, что краткое содержание послания было обнародовано Кремлем.

О поздравлении со стороны Путина говорил и сам Трамп. Он сообщил, что получил «чудесное» письмо от российского президента, и что у политики собираются поговорить по телефону.