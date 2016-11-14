Сбербанк снизит ставки по потребкредитам сразу на 7%

Сбербанк 14 ноября снизит ставки по потребительским кредитам сразу на 7%, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Акция продлится до 31 января. Она затронет кредиты на сумму от 300 тысяч рублей, взятые на срок до 5 лет.

«По самым востребованным продуктам потребительского кредитования (кредит с поручительством и без) мы устанавливаем всего две фиксированные ставки, причем в большинстве случаев ставка для зарплатных клиентов и новых клиентов Сбербанка одинакова», — отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

Так, по потребкредиту под поручительство физических лиц ставки составят 13,9% и 15,9%, без обеспечения — 14,9% и 16,9%, на рефинансирование кредитов — 13,9%, 14,9% и 15,9%.