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14 ноября 2016, 04:44
Мемория

Мемория. Рой Медведев

Рой Медведев
Рой Медведев
nnm.me/blogs/wxyzz

14 ноября 1925 года родился  Рой Медведев, писатель и публицист

 

Личное дело

Рой Александрович Медведев (91 год) родился в Тифлисе. Его отец Александр Медведев был полковым  комиссаром Красной Армии. Позже «красный профессор» был преподавателем и заместителем завкафедрой диалектического и исторического материализма в Военно-политической академии им.Ленина, читал лекции в Ленинградском университете. Отец оказал огромное влияние на Роя – он рано начал интересоваться общественными науками, увлекся философией.

Александр Медведев попал под маховик сталинских репрессий: в августе 1938 года он был арестован в своей московской квартире на Писцовой улице по обвинению в «участии в троцкистской организации» и приговорён к восьми годам с правом переписки. Погиб на рудниках Колымы в марте 1941 года, в возрасте 40 лет.  «Когда отец с нами прощался, мы плакали — эти трагические минуты врезались в мою память навсегда и повлияли на всю дальнейшую жизнь», — вспоминал впоследствии Рой Медведев. После ареста отца мать сначала увезла Роя и его брата-близнеца Жореса в Ленинград к родственникам, а затем переехала в Ростов-на-Дону.

После начала Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Тбилиси к родственникам матери. В конце 1942 года Роя Медведева предупредили о предстоящем призыве. В середине января 1943 года он экстерном закончил среднюю школу и был призван к нестроевой службе в армии. До 1946 года служил в Закавказском военном округе во вспомогательных частях тылового обеспечения, занимавшихся ремонтом военной техники.

После демобилизации поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета, который окончил с отличием в 1951 году. Был секретарем факультетского комитета комсомола.

После университета три года проработал учителем средней школы в Свердловской области, потом еще столько же - директором семилетней школы в Ленинградской области.

В 1958 году Рой Медведев защитил в МГПИ им. Ленина диссертацию на тему «Производительный труд учащихся старших классов в промышленности и проблема производственной специализации», получив звание кандидата педагогических наук.

После этого с 1958 по 1961 годы работал сперва редактором, а потом заместителем главного редактора издательства «Учпедгиз».

С 1961 по 1970 годы занимал должность старшего научного сотрудника, заведовал сектором НИИ производственного обучения Академии педагогических наук СССР.

С начала 1960-х годов Рой Медведев активно участвовал в движении диссидентов, редактировал самиздатовские издания: журнал «Политический дневник», альманах «XX век». После XXII съезда КПСС (1961) он начал работу над книгой «К суду истории: генезис и последствия сталинизма». Книга задумывалась не как чисто историческое произведение и не как биография И.В.Сталина, а скорее как философско-историческое осмысление проблемы генезиса и природы сталинизма. Не имея доступа к  государственным архивам, Медведев основывал свои исследования на личных свидетельствах, рассказах очевидцев событий, воспоминаниях старых большевиков, бывших политзаключенных, узников сталинских лагерей.

19 марта 1970 года вместе с академиком Сахаровым и Валентином Турчиным опубликовал открытое письмо к руководителям СССР о необходимости демократизации советской системы.

После этого ему пришлось уйти с работы, у него был проведён обыск, во время которого был изъят архив и вручена повестка с вызовом в прокуратуру. Медведев решил в прокуратуру не идти, а исчезнуть из Москвы. До выхода его книг в Америке жил на нелегальном положении в Прибалтике, а когда вернулся домой, его «забыли» и вплоть до смерти Брежнева не тревожили.

В начале 70-х годов книги Роя Медведева «К суду Истории» и «Они окружали Сталина» были изданы в США и европейских странах, где стали бестселлерами. С 1971 года он существовал, в основном, на средства, получаемые от издания своих книг на Западе. По заказу западных издательств, газет и журналов он пишет очерки об отдельных деятелях советской истории: о Н.И.Бухарине (1978), М.А.Суслове («Смерть "главного идеолога"»,  1982), Л.Б.Каменеве (1989); философские и исторические работы,

С началом Перестройки наступает новый этап научно-публицистической и политической деятельности Медведева. Его имя после многих лет замалчивания становится известным и в на родине.

В 1986 году наряду с М. К. Мамардашвили (ведущий), Р. А. Быковым и Ю. А. Левадой Медведев участвовал в телемосте Москва-Бостон между МГУ имени М. В. Ломоносова и Тафтским университетом по теме «Ядерный век. Культура и бомба».

В советских издательствах выходят его книги: «Они окружали Сталина» (1990), «Политические портреты» (1990), «Н.С.Хрущев: Политическая биография» (1990), «Личность и эпоха: Политический портрет Л.И.Брежнева» (1991), «Связь времен» (1992) и многие другие. Только в 1989 году в Москве, Саратове и Воронеже были напечатаны 7 книг Медведева, правда, в сокращенных журнальных вариантах (журналы «Знамя», «Волга», «Подъем», «Дружба народов», «Юность» и др.).

В годы перестройки Рой Медведев стал народным депутатом СССР (1989—1992); был членом Верховного Совета СССР. Получал предложение войти в Межрегиональную группу, которое отверг. Способствовал принятию постановления Съезда народных депутатов о «Секретных протоколах» - дополнительном протоколе к Договору о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года, который определял «границы сфер интересов» сторон «в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва)» и Польского Государства.

После распада СССР Рой Медведев рассматривался как один возможных лидеров движения за демократический социализм; с 1991 года вместе с профессором А. А. Денисовым и лётчиком-космонавтом СССР В. И. Севастьяновым был сопредседателем Социалистической партии трудящихся Российской Федерации. СПТ создавалась как организация, параллельная компартии, которая основывалась бы на социалистических принципах, но не несла бы на себе груза ошибок и преступлений сталинизма и всех предшествующих эпох.

Выступал с жёсткой критикой как ГКЧП, так и Бориса Ельцина.

В 2008 году издал биографию В. В. Путина в серии «Жизнь замечательных людей», в которой позитивно оценил его деятельность. Книга была критически воспринята российской интеллигенцией. Перед 85-ним юбилеем Роя Медведева Путин пригласил его  в новоогаревскую резиденцию выпить чаю и неформально пообщаться.

В настоящее время писатель живет в подмосковной Немчиновке, на участке, где его сын-бизнесмен выстроил дом, оставив отцу старую дачу с печкой - там Медведев работает, хранит библиотеку и собранные за 60 лет документы. Отметив свое 86-летие, он озаботился судьбой этих материалов и начал сдавать их в Госархив.

 

Чем знаменит

 
Рой Медведев

Советский и российский публицист, автор многих политических биографий, представитель левого крыла в диссидентском движении в СССР.

Рой Медведев опубликовал более 35 книг по истории, педагогике, социологии, литературоведению, философии, которые впоследствии были переведены на 14 языков мира и вышли отдельными изданиями в 20 странах. Его книги о Сталине и сталинском окружении, о «большом терроре» и уничтожении ленинской гвардии в Соединенных Штатах стали бестселлерами, а в СССР расходились по рукам в тысячах машинописных копий.

Главным трудом своей жизни Медведев считает книгу «К суду истории: генезис и последствия сталинизма» (Нью-Йорк, 1974),  над которой работал почти два десятилетия.

 

О чем надо знать

Рой Медведев никогда не был антикоммунистом. Он был представителем так называемого «социалистического течения» в диссидентском движении. Его концепция признавала правильным «ленинизм» и политику большевиков при Ленине и не принимала «сталинизм», исказивший социалистическую суть советского государства. В 1956 году после XX съезда КПСС и реабилитации отца, Медведев вступил в ряды коммунистической партии. Однако уже в 1969 году был исключён из КПСС за рукопись книги «К суду истории», посвящённую периоду большого террора в СССР.

Через 20 лет - в 1989 году - Комитет партийного контроля при ЦК КПСС восстановил Медведева в рядах партии с сохранением стажа с 1959 года. По некоторым утверждениям, инициатива этого исходила от А. Н. Яковлева, заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, одного из идеологов перестройки. В 1990 году Медведев был избран членом ЦК КПСС и вошел в состав идеологической комиссии партии.

В предисловии к иностранному изданию своей книги «К суду истории» он написал: «Именно коммунисты должны быть самыми строгими судьями их собственной истории. В противном случае будет невозможно восстановить единство, нравственную чистоту и силу этого великого движения».

На V (последнем официальном) Съезде народных депутатов СССР Рой Медведев выступил против запрещения Компартии, а летом-осенью 1992 года, выступая в качестве  свидетеля на процессе «по делу КПСС», опроверг тезисы, что и после 1989 года КПСС продолжала контролировать все сферы жизни общества и деятельность государственных органов.

 

Прямая речь

О смерти Сталина: «Отравить Сталина было невозможно, да и некому — он умер своей смертью от инсульта, причем не первого. Интрига состояла лишь в том, что парализованному вождю в течение суток помощи не оказывали. Почему? Так было надо — эти сутки ушли на борьбу за власть».

Правозащитница Людмила Алексеева о Рое Медведеве (книга «История инакомыслия в СССР»: «"Пражская весна" была встречена с горячим сочувствием, на успех чехословацкого эксперимента возлагались надежды по оздоровлению советской системы. Выразителем этого реформистского направления был Рой Медведев. И Сахаров, и Солженицын в 60-е годы испытывали на себе его идейное влияние, имея с ним личные контакты».

Борис Вишневский про книги Медведева о Путине («Новая газета», 21.01.2008): «Среди тех, кто стремится прямо, честно, по-стариковски сказать Владимиру Путину, что он — великий человек, Рой Медведев занимает одно из первых мест: четыре книги за семь лет. „Загадка Путина“, „Время Путина“, „Владимир Путин — действующий президент“. А теперь — просто „Владимир Путин“. Серия „Жизнь замечательных людей“…».

 

7 фактов о Рое Медведеве

  • Свое имя Рой Медведев получил в честь известного в 1920-х годах индийского коммуниста Манабендры Роя, члена Исполкома Коминтерна и одного из основателей Компартии Индии.
  • Брат-близнец Роя - учёный-геронтолог, также советский диссидент Жорес Медведев подвергся гораздо более жёсткому преследованию со стороны советской власти, что было вызвано его выступлениями против Лысенко. В 1969 году он был уволен с работы в связи с изданием в США книги The Rise and Fall of T. D. Lysenko («Подъем и падение Лысенко»). Ему запретили выезжать за границу, а в мае 1970 году насильственно поместили в психиатрическую больницу. Однако благодаря многочисленным протестам как внутри страны, так и за рубежом он был вскоре освобожден. В январе 1973 года Жорес Медведев был лишен советского гражданства и выехал в Англию и. Оказавшись за границей, Жорес взял на себя все обязательства по изданию книг брата. В 1990 году ему было возвращено советское гражданство.
  • Первое стихотворение «На смерть Кирова», вышедшее в ленинградской газете «Смена», Рой Медведев написал в 1936 году. К десятому классу написал свою первую книгу
  • В феврале 1979 года группа «Выборы-79», состоявшая из примерно 40 диссидентов, предприняла попытку побороться с безальтернативностью советских выборов. Она заявила о намерении выдвинуть собственных кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР на выборах 4 марта. Кандидатов было двое: Рой Медведев и инженер Людмила Агапова. Но группа получила отказ в регистрации в качестве общественной организации и, соответственно, избирательные комиссии отказались регистрировать ее кандидатов.
  • Написанная в 1969 году рукопись Медведева о Сталине «К суду истории. Генезис и последствия сталинизма» в 1971 году была издана в США, а потом и во Франции, Англии, Италии и других странах Запада. В СССР эта работа вышла только в 1990 году и под другим названием — «О Сталине и сталинизме».
  • Во многих публикациях СМИ и биографиях Роя Медведева называют кандидатом исторических наук, что не соответствует действительности. «Я не историк. Это штамп, созданный средствами массовой информации. Хотя и получал поздравления с юбилеем от президентов Назарбаева и Путина, где было написано «доктору исторических наук Рою Медведеву». На самом деле я доктор педагогических наук», - говорит об этом сам писатель.
  • Сергей Довлатов нарисовал карикатуру «Рой Медведев», на которой изображены  маленькие летающие медведи, кружащиеся над Спасской башней Кремля.

 

Материалы о Рое Медведеве

Медведев Рой Александрович. Политический портрет. Observer.

Биография Роя и Жореса Медведевых на сайте «РИА Новости»

Рой Медведев и его роль в советском диссидентстве

Д. Гордон: «Времена не выбирают»

Статья о Рое Медведеве в Википедии  

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