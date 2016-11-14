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14 ноября 2016, 22:46
дети Елена Мизулина компьютерные игры Псковская область

Мизулина обвинила компьютерные игры в гибели псковских подростков

Елена Мизулина
Елена Мизулина
Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Член Совета Федерации Елена Мизулина считает, что причиной трагедии, произошедшей с двумя школьниками в Псковской области, стали компьютерные игры. Такое мнение опубликовано на ее персональном сайте.

Начала сенатор с соболезнований родителям погибших мальчика и девочки, но после этого сразу же перешла к обличению компьютерных игр, пагубное влияние которых на формирование личности ребенка очень велико — особенно если речь идет о так называемых шутерах, или «стрелялках».

Мизулина сослалась на мнение «специалистов в области детской психологии», которые считают, что компьютерные игры со стрельбой «стирают психологический барьер между реальностью и виртуальным миром». Сенатор напомнила, что изначально игры-шутеры были придуманы для тренировок военных в США.

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