Мизулина обвинила компьютерные игры в гибели псковских подростков

Член Совета Федерации Елена Мизулина считает, что причиной трагедии, произошедшей с двумя школьниками в Псковской области, стали компьютерные игры. Такое мнение опубликовано на ее персональном сайте.

Начала сенатор с соболезнований родителям погибших мальчика и девочки, но после этого сразу же перешла к обличению компьютерных игр, пагубное влияние которых на формирование личности ребенка очень велико — особенно если речь идет о так называемых шутерах, или «стрелялках».

Мизулина сослалась на мнение «специалистов в области детской психологии», которые считают, что компьютерные игры со стрельбой «стирают психологический барьер между реальностью и виртуальным миром». Сенатор напомнила, что изначально игры-шутеры были придуманы для тренировок военных в США.