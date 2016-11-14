В Кремле уважительно отнеслись к победе пророссийского президента в Молдавии

Российские власти уважают выбор народа Молдавии и поздравят избранного президента Игоря Додона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Впервые за последние семь лет все промолдавские и прогосударственные силы объединились за дружбу с Россией, за нейтралитет, за наше православие, за объединение страны в решении приднестровского конфликта», — говорил после победы Додон.

По словам Пескова, «в Кремле, разумеется, уважают выбор и молдавского народа, и болгарского народа».

«Мы, безусловно, поздравляем тех кандидатов, которые одержали победу», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, раньше Россию и Молдавию объединяли тесные связи. «Затем произошел дрейф в сторону сокращения объема наших отношений», — добавил он.