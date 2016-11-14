Стали известны мотивы задержанных за подготовку терактов в Москве и Петербурге

Участники преступной группы, которых по подозрению в подготовке терактов задержали в Москве и Петербурге, планировали уехать воевать в Сирию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Все участники группы не были религиозными фанатиками. Они планировали примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), чтобы избежать уголовного преследования у себя на родине. Изначально уроженцы среднеазиатских республик скрывались в России. Из-за связи с радикальными исламистами в розыск объявляли только троих из них, остальные же разыскивались по преступлениям общеуголовной направленности.

Семеро из числа задержанных в Петербурге работали таксистами и охранниками, а задержанные в Москве были продавцами на строительном рынке возле станции метро «Румянцево» и торговали сантехникой.

В квартире боевиков были обнаружены автоматы Калашникова и семь самодельных бомб с поражающими элементами и детонаторами. Сообщается, что теракты в Москве и Петербурге должны были доказать преданность террористов ИГ.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге теракты должны были произойти в торговых центрах.