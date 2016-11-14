Российская компания создала смартфон для мусульман

Российский производитель электроники BQ представил смартфон BQ Belief, ориентированный на пользователей-мусульман.

Информация об этом на днях появилась на сайте Islam-today.ru, а сегодня на Ferra.ru и после этого разошлось по СМИ. На сайте самого разработчика информации о смартфоне пока что нет.

Как пишет Ferra.ru со ссылкой на пресс-службу BQ, производитель заявляет о функции точного расчета времени молитв на основе текущего местоположения, также заявлены будильник для намаза, возможность поиска мечетей и ресторанов с халяльным меню.

Также на смартфоне есть текст Корана и Коран в виде аудиокниги.

Телефон оснащен 5-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей и разрешением 720 x 1280 пикселей. У него есть основная камера на 8 мегапикселей и фронтальная — на 5.

Оперативная память смартфона — 1 ГБ, встроенная — 8 ГБ с возможностью расширения памяти при помощи карт microSD до 128 ГБ.

Телефон работает на ОС Android 6.0 Marshmallow. Он будет стоить примерно 6 тысяч рублей.