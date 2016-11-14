Глава ЦБ заявила о трех «непростых годах» для экономики России

Ближайшие три года экономика России будет переживать сложные времена, показывая едва заметный рост. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на объединенном заседании экономических комитетов Госдумы, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что ближайшие три года внешние условия для нашей экономики останутся, к сожалению, непростыми; и внутренние условия будут непростыми, мы не ждем пока существенной перестройки экономики и увеличения ее потенциала», — поделилась прогнозами глава ЦБ.

Она отметила, что, по оценке Центробанка, рост российской экономики в этот период будет ниже 2%, «если не будут осуществлены структурные изменения».

Набиуллина добавила, что «экономика начинает нащупывать новую модель развития, и задача ЦБ здесь — поддержать этот процесс, обеспечить стабильные финансовые условия для формирования внутренних источников инвестиций».

«Увеличение потенциала роста экономики, — сообщила глава ЦБ, — может быть только за счет структурных мер, а эффект от этих мер растянут во времени и накапливается по годам, он не появляется сразу» (цитата по «Интерфаксу»).