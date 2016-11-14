Ходорковский пообещал Навальному поддержку на президентских выборах

Общественное движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия» готово поддержать оппозиционера Алексея Навального на президентских выборах 2018 года. Об этом Ходорковский заявил в интервью телеканалу «Дождь».

Ходорковский оговорился, что о поддержке можно будет говорить, если Навального «допустят в качестве кандидата на эти выборы».

«Конечно, если конференция движения не примет другого решения», — добавил он.

По словам Ходорковского, если никто «из демократических кандидатов, интересных и перспективных для наших сторонников, не будет допущен до участия в президентских выборах, значит, мы будем искать другую форму своего участия в этом общественно-политическом событии и, я думаю, такую форму найдем».