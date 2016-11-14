СМИ узнали о смене главных подрядчиков РЖД после ухода Якунина

У российской госмонополии РЖД сменились крупнейшие подрядчики. Теперь на нее работают структуры сына Аркадия Ротенберга Игоря и знакомые топ-менеджеров РЖД. ООО «Глобальные системы автоматизации», принадлежащее Игорю Ротенбергу, впервые выиграло тендер РЖД в 2016 году, где сумма контракта составила 691 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Глосава» Гургена Татояна.

Впервые за шесть лет строительная компания Алексея Золотарева и Виталия Бриля (бывшие партнеры экс-министра транспорта РФ Игоря Левитина) АО «Стройпутьинвест» получила крупный заказ на железнодорожное строительство. Она выполнит ряд работ на Восточным полигоне, в общей сложности, на 6,3 млрд рублей.

Также конкурс на строительство участка магистрали за 61,9 млрд рублей еще при Владимире Якунине (бывший президент РЖД) выиграла УК «Трансюжстрой».

Представитель РЖД подчеркнул, что корпорация выбирает подрядчиков через конкурсы, опираясь на компетенцию компаний, а не принадлежность к тем или иным фамилиям.

Напомним, что Якунин покинул пост президента РЖД 20 августа 2015 года. Его сменил замминистра транспорта Олег Белозеров.