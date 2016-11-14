В Новой Зеландии произошло еще одно землетрясение

На восточном побережье Южного острова Новой Зеландии снова зафиксированы толчки. Магнитуда нового землетрясения составила 5,7. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения расположился в 111 км юго-восточнее города Нельсон.

Землетрясение оценили как очень сильное. Примерно в этом же районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой от 5,8 до 6,3. Наиболее мощный произошел 13 ноября в 14:03 по Москве, его магнитуда составила 7,3.

При землетрясении погибли два человека, передает Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате стихийного бедствия большой ущерб нанесен городу Веллингтон, где повреждения получили около 60 зданий. В городе Крайстчерч также разрушены дороги и дома.

Днем ранее в Новой Зеландии объявили эвакуацию.