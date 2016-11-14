14 ноября 2016, 15:50
Песков опроверг наличие поручений из Кремля в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него не было никаких поручений от Москвы во время визита в США. Его слова приводит ТАСС.
«Ни с кем не встречался», — пояснил Песков, отвечая на вопрос, проводил ли он встречи с американскими политиками и представителями властей.
«Только шахматная миссия», — заключил он.
Ранее стало известно, Песков поехал в США как председатель Попечительского совета Российской шахматной федерации, чтобы присутствовать на начале матча за звание чемпиона мира по шахматам среди мужчин.
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