Власти Рязани отказались давать улице имя Трампа

Власти Рязани отказались переименовывать 2-ю Безбожную улицу в улицу избранного президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости глава городской топонимической комиссии Николай Булычев.

По его словам, присвоение имени улице возможно только спустя пять лет после смерти человека, кроме того, в Рязани вообще отказались от практики именных улиц.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция о переименовании 2-й Безбожной улицы в честь Трампа.

«Это похоже на какую-то шутку, но вот эту шутку народ подхватил, и сейчас на этом сайте Change.org ведется сбор подписей. Вот я смотрю, у них уже продвигается к 200 (подписям), и они планируют в городскую думу внести предложение… Если документы поступят, мы обязаны это рассмотреть», — сказал Булычев.