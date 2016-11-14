Детям чиновников предложили запретить учебу за рубежом

В Госдуму РФ внесен законопроект, полностью запрещающий обучение несовершеннолетних детей чиновников России в зарубежных образовательных учреждениях. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ГД.

«Это (обучение детей чиновников за границей) препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект подготовлен коммунистом Валерием Рашкиным. В случае принятия документа с 1 января 2017 года муниципальные и госслужащие, а также топ-менеджеры госкомпаний не смогут отправлять на учебу своих детей на учебу за границу. Мера будет распространяться и на усыновленных детей.

При этом запрет не будет действовать на российские филиалы таких учреждений, а также на филиалы учебных организаций России, находящиеся в других странах.

Для чиновников, по долгу службы находящихся за рубежом более года, закон предусматривает исключения.