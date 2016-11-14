В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с Обамой в Перу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер страны не запланировал встречи с американским коллегой Бараком Обамой, однако они могут встретиться в Перу на саммите АТЭС. Об этом сообщает ТАСС.

«С Обамой пока каких-то запланированных контактов нет, вместе с тем, в Перу, скорее всего, они будут на полях одного и того же мероприятия — на полях АТЭС. (…) Если они окажутся вместе на этом мероприятии, то так или иначе нельзя исключать, что в кулуарах они как-то пообщаются», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, темой беседы президентов может стать сирийский вопрос. Он пояснил, что «если какое-то общение состоится, то, конечно, нельзя этого исключать тоже - это же (Сирия) наиболее актуальный вопрос из того, что мы имеем».

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Перу 18-20 ноября.