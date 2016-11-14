Бизнесмен Полонский заявил о желании стать президентом

В выборах президента России намерен участвовать Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве на 2,6 млрд рублей при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Я выставляю свою кандидатуру на пост президента России. Пусть не эти выборы, а на следующие, но увидите, я буду президентом», — сказал Полонский в Пресненском суде Москвы, где проходят предварительные слушания по делу.

Он подчеркнул, что «в правительстве нет ни одного человека, который бы разбирался в бизнесе» и просто необходимо его избрание главой государства.

«Пока продолжается такая ситуация, у нас будет нищета и голод», — пояснил подсудимый.

Полонский также рассказал о своей схожести с избранным президентом США Дональдом Трампом: «В Америке Трамп избран президентом, а в России "русского Трампа" сажают». Он добавил, что строить учился именно у Трампа.

«При этом он два раза был банкротом, а я ни разу», — отметил Полонский. Напомним, что заседание суда в проходит в закрытом режиме.

Бизнесмен подозревается в хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).