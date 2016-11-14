СБУ завела дело о присвоении украинского имущества в Крыму

Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил журналистам о возбуждении уголовного дела по факту «захвата» Россией государственного имущества Украины, передает телеканал «112 Украина».

Дело находится в ведении главного управления СБУ. Его сотрудники считают, что крымские власти «незаконно присвоили» имущество, землю, здания и иные материальные ценности отделения фонда госимущества Украины в Севастополе и Крыму.

В сообщении пресс-службы уточняется, что СБУ оценивает нанесенный Украине ущерб более чем в 2 млрд гривен (примерно 77,5 млн долларов) — и обвиняет в нем конкретно министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым. Это ведомство было учреждено после присоединения полуострова к России.

Уголовное дело возбуждено СБУ по статье о захвате государственных или общественных зданий или сооружений (ст. 341 УК Украины). Пока в его рамках ведется досудебное следствие, потом материалы будут переданы в суд, где состоится разбирательство, по итогам которого спецслужба собирается направить иск о компенсации убытков в международные суды.