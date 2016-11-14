Российскийй интернет стал менее свободным по версии Freedom House

Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала рейтинг стран с «несвободным» интернетом. Согласно новым данным, Россия за год ухудшила свои позиции из-за возросшей цензуры в рунете. С отчетом можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Согласно данным исследования, в 20 странах мира интернет несвободный, то есть таким, где критика властей и военных пресекается. Возглавляет этот список Китай. Также в него попали Сирия, Иран, Эфиопия, Узбекистан, Казахстан, Россия и Белоруссия.

В России, по данным организации, блокируются сообщения, связанные с терроризмом, конфликтами на Украине и высказываниями оппозиции.

Частично «свободен» интернет в 28 странах. В их числе Украина, Киргизия, Азербайджан.

Полностью «свободным» интернет признан в 17 странах В этом случае лидируют Эстония, Исландия, Канада, США и Германия.

Аналитики Freedom House пришли к выводу, что 67% интернет-пользователей проживают в странах, где критика представителей власти подвергается цензуре. В 2015 году этот показатель был около 61%. При этом 27% пользователей живут в странах, где даже за лайки постов могут арестовать.