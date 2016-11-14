Тимошенко призвала украинцев к протесту против «прогнившей власти»

Украинский политик, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пригласила украинцев 15 ноября на бессрочную акцию протеста в центре Киева. С этим призывом она выступила в кулуарах Верховной рады, сообщает телеканал «112 Украина».

Тимошенко обвинила украинский Нацбанк и его главу в том, что они превратились в «опору коррупции», поэтому, по ее словам, «только люди смогут восстановить справедливость и поставить эту прогнившую власть на место».

Акция протеста, о которой говорила Тимошенко, связана с падением курса гривны и ростом тарифов на услуги ЖКХ. Кроме того, ее участники намерены потребовать возврата вкладов в банках, принанных банкротами.

По словам лидера «Батькивщины», украинские власти называют протестующих «рукой Кремля», хотя на самом деле «людей просто достало», как чиновники «коррумпируют и грабят страну» под прикрытием продолжающейся войны.