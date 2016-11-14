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14 ноября 2016, 12:39
археология Дания

В Дании нашли набор инструментов X века

Viking Fortress

Датские археологи продолжают раскопки крепости X века Боргринг на острове Зеландия, о которой мы уже рассказывали ранее. Так как крепость была уничтожена пожаром, в руки ученых попадает сравнительно немного древних артефактов. Ранее сообщалось об обнаружении лишь одного топора. Но теперь в руки ученых попал целый набор инструментов средневекового мастера.

Его нашли при помощи металлоискателя у восточных ворот крепости. Поскольку сигнал поступал не из поверхностных слоев почвы, где его источником, вероятнее всего была бы какая-то деталь сельскохозяйственных машин XX века, а из глубины, ученые поняли, что наткнулись на железные предметы из эпохи, когда крепость Боргринг еще не сгорела. Чтобы не повредить артефакты, археологи вырезали большой блок почвы и отвезли его в больницу города Кёге, где имеется компьютерный томограф.

Томография показала, что внутри земли находится целый ряд металлических орудий, в том числе ложечные сверла и волочильная доска, служившая для изготовления проволоки. Инструменты не были свалены в грудой, а располагались упорядоченно, видимо, изначально они находились в деревянном ящике, который со временем истлел в земле.

После этого ученые приступили к разбору земляного блока. Эта работа заняла у них два дня. В результате они обнаружили, что инструментов было гораздо больше. Некоторые небольшие предметы, сильно пострадавшие от коррозии, на томограмме не отразились. Пока назначение многих из них трудно установить. Извлеченные из почвы они будут подвергнуты рентгеновскому исследованию.

Причина, по которым хозяин оставил довольно ценный по временам X века набор инструментов, неясна. Но археологи смогли также заметить, что возле восточных ворот крепости производились восстановительные работы после губительного для нее пожара. Именно там и были найдены инструменты. Возможно, они принадлежали одному из мастеров, восстанавливавших Боргринг.

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