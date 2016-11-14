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14 ноября 2016, 12:01
биология насекомые пищевая промышленность

Доступный источник пищевого железа ищут среди насекомых

AlejandroLinaresGarcia/Flickr

Ученые из Великобритании и Китая провели исследование, сопоставив содержание железа и других минеральных элементов в говядине и четырех видах насекомых, которых используют в пищу в некоторых регионах или в качестве корма для скота. Также они обращали внимание на легкость усвоения этих веществ организмом человека.

Они рассмотрели пищевые гранулы, сделанные из личинок двух видов жуков-чернотелок (Alphitobius diaperinus и Tenebrio molitor), мексиканского кузнечика Sphenarium purpurascens, двупятнистого сверчка (Gryllus bimaculatus). Хотя по содержанию железа лидировало все-таки мясо коров (15,47 мг на сто грамм сухого веса), а за ним следовали сверчки (12,91), но при учете биологической усвояемости вперед вырывались личинки жука Alphitobius diaperinus, а говядина начинала проигрывать всем четырем видам насекомых. Сейчас такие личинки продаются в магазинах в качестве корма для домашних рептилий, но некоторые компании Великобритании уже предлагают людям бургеры из них.

Авторы работы полагают, что более активное включение в рацион продуктов из насекомых поможет снизить выделение в атмосферу парниковых газов, одним из важных источников которых служат стада крупного рогатого скота. Их исследование опубликовал Journal of Agricultural and Food Chemistry.

В последние годы ученые все чаще задумываются над пищевыми перспективами насекомых. В 2013 году обширное исследование «Съедобные насекомые: перспективы продовольственной и кормовой безопасности» было опубликовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, а в 2014 году в Нидерландах прошла первая научная конференция по проблемам энтомофагии.

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